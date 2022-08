Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos tente un transfert de dernière minute à 50M€

Publié le 29 août 2022 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 29 août 2022 à 20h30

Faute d’accord avec l’Inter pour Milan Skriniar, le PSG a décidé de se positionner sur Axel Disasi. Le défenseur sort d’une belle prestation sur la pelouse du Parc des Princes avec l’AS Monaco (1-1), incitant un peu plus Luis Campos à miser sur le Français, prêt à rejoindre la capitale. Cependant, les deux clubs doivent pour cela s’entendre sur un montant.

Christophe Galtier a prévenu, il souhaite encore voir arriver du renfort et vite. Dans l’idéal, le technicien tricolore voudrait mettre la main sur trois recrues au total pour renforcer chaque ligne. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz est attendu dans les prochaines heures à Paris pour s’engager avec sa nouvelle équipe. Un joueur venu de Serie A, où Milan Skriniar était visé pour la charnière centrale. Tout au long de l’été, le PSG s’est entretenu avec l’Inter dans l’espoir de parvenir à un accord pour le Slovaque, en vain. À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, Luis Campos est donc contraint d’aller voir ailleurs.

Après Skriniar, Campos s’attaque à Disasi

Et c’est en Ligue 1 que le conseiller football du PSG pourrait trouver son bonheur. En effet, le club de la capitale a coché le nom d’Axel Disasi pour oublier Milan Skriniar. Formé au Paris FC avant de rejoindre Reims en 2016, le défenseur de 24 ans a eu l’occasion de se faire remarquer dimanche sur la pelouse du Parc des Princes avec l’AS Monaco (1-1), de quoi inciter un peu plus Luis Campos à faire son maximum pour s’attacher ses services. Les contacts sont en cours entre les deux clubs, mais les Monégasques n’ont pas prévu de céder leur joueur à n’importe quel prix.

L’AS Monaco réclamerait 50M€

Ce lundi soir, Goal et RMC annoncent en effet que l’AS Monaco attend 50M€ pour le transfert d’Axel Disasi. Une somme moins importante que celle réclamée par l’Inter pour Skriniar et loin des 70M€ évoqués plus tôt dans la journée, mais cela pourrait néanmoins refroidir les ardeurs de la direction parisienne. « C’est normal, il y a beaucoup d’intérêt pour les joueurs de Monaco. Nous avons beaucoup de jeunes talents. Des joueurs peuvent partir, mais seulement avec un prix qui est bien pour le club. Et je ne pense pas que ce soit le cas avec Benoit (Badiashile) ou Axel (Disasi) pour le moment, parce qu’il faudra un prix exceptionnel », a déjà prévenu Philippe Clément dimanche dans les travées du Parc des Princes. D’après Le Parisien , le PSG a d’ores et déjà exclu de faire des folies dans ce dossier et se retirera pour se positionner sur un autre dossier si Monaco se montre trop exigeant.

Disasi d’accord avec le PSG mais il n’ira pas au clash