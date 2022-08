Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos avance, un grand transfert s'accélère

Publié le 29 août 2022 à 15h15 par Arthur Montagne

En grande difficulté dans le feuilleton Milan Skriniar, le PSG a décidé de se tourner vers un autre piste. Ainsi, le club de la capitale aurait accéléré pour le transfert d'Axel Disasi, excellent dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. Et visiblement, tout va très vite dans ce dossier puisque le défenseur monégasque aurait trouvé un accord avec le PSG.

Le temps presse pour le PSG sur le mercato. Et pour cause, alors que le marché des transferts fermera ses portes jeudi à 23h, le club de la capitale attend encore au moins trois renforts, dont un défenseur central. Celui-ci ne sera visiblement pas Milan Skriniar, pour lequel l'Inter est toujours aussi exigent. Et face à cette situation, le PSG s'intéresserait désormais à Axel Disasi.

Mercato - PSG : Suivi par Campos, il fait une annonce fracassante en coulisses pour son transfert https://t.co/Htr8Avq4xV pic.twitter.com/ztLXh8RXpH — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

Disasi déjà d'accord avec le PSG ?

Et visiblement, l'intérêt serait réciproque puisque selon les informations de Media Foot , Axel Disasi aurait trouvé un accord avec le PSG sur la base d'un contrat de cinq ans avec à la clé une saison supplémentaire en option. Le salaire n'a pas filtré, mais sur ce point-là aussi, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. Reste désormais à convaincre l'AS Monaco.

«Je ne me prends pas la tête, je me concentre sur mon football»