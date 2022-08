Foot - Mercato - PSG

PSG : Disasi lâche sa réponse à Campos pour son transfert

Publié le 29 août 2022 à 19h10 par Bernard Colas

Conscient qu’il ne sera pas possible de mettre la main sur Milan Skriniar cet été, Luis Campos a activé une piste alternative en la personne d’Axel Disasi. Le défenseur reste sur une prestation de haute volée sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche avec l’AS Monaco (1-1), et celui-ci serait désormais enclin à rejoindre le PSG.

À quelques jours de la fin des transferts, le PSG s’active pour boucler ses dernières recrues et se séparer de plusieurs joueurs. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz est attendu dans les prochaines heures dans la capitale, permettant à Christophe Galtier d’avoir son dernier renfort à ce poste après Vitinha et Renato Sanches, mais l’entraîneur tricolore espère également mettre rapidement la main sur un défenseur.

Après Skriniar, place à Disasi

Tout au long de l’été, le PSG a tenté d’attirer Milan Skriniar, mais faute d’accord avec l’Inter, le Slovaque ne viendra pas. Ainsi, Luis Campos a jeté son dévolu sur Axel Disasi. Selon les informations de Prime Video , le PSG et l'AS Monaco auraient intensifié leurs négociations pour le transfert du joueur, qui sort d’une belle prestation sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche. Une piste confirmée depuis par plusieurs médias, et l’intérêt est réciproque.

Disasi d’accord avec le PSG