PSG : Vers un rebondissement pour l'avenir de Keylor Navas

Publié le 29 août 2022 à 22h15 par La rédaction

Relégué numéro deux dans la hiérarchie des gardiens depuis l’arrivée de Christophe Galtier, Keylor Navas souhaite quitter le PSG à quelques mois de la Coupe du Monde. Alors que le Costaricien est dans le viseur du Napoli, son départ en Italie est encore loin d'être réglé à l'approche de la fin du mercato.

À quelques jours de la fin de ce mercato estival, le PSG pourrait perdre Keylor Navas. En discussion depuis plusieurs semaines avec le Napoli, le gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain pourrait bientôt prendre le chemin de la Serie A. Alors que le Costaricien a déjà donné son accord à Naples, les discussions entre le joueur et le club de la capitale commencent à se compliquer.

Ça bloque pour Navas

Il y a quelques jours, Keylor Navas et le PSG débutaient des négociations pour une résiliation de contrat à en croire les informations de Foot Mercato . Alors que cette transaction arrangerait bien le Napoli et le gardien, du côté parisien, on ne serait pas du même avis.

Le PSG privilégie un transfert sec ou un prêt