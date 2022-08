Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas fixe une condition XXL pour son départ

Publié le 29 août 2022 à 14h35 par La rédaction

Devenu numéro 2 dans la hiérarchie du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de Christophe Galtier au sein du club, Keylor Navas ne sait pas de quoi son avenir sera fait. L’international costaricien aurait en effet demandé à quitter le club, et serait tout proche de Naples. Cependant, Navas aurait fixé une grosse condition pour son départ…

Le PSG pourrait bien perdre Keylor Navas dans les derniers jours du mercato. En effet, l’international costaricien aurait demandé à quitter le club parisien cet été. Il n’aurait pas apprécié de basculer en tant que numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de Christophe Galtier, derrière Gianluigi Donnarumma. Dans ce contexte, Naples tenterait de le faire venir, mais le portier du PSG aurait déjà fixé une condition XXL pour pouvoir partir…

Keylor Navas ne veut pas renoncer à ses 18M€

Ainsi, comme révélé par le Corriere dello Sport, Keylor Navas serait toujours en discussions avec la direction du Paris Saint-Germain concernant son départ. En effet, l’international costaricien est toujours sous contrat pour 2 saisons au sein du PSG, avec un salaire annuel de 9M€. L’ancien portier du Real Madrid demanderait à ce que la direction parisienne lui verse une indemnité de départ à hauteur de ses 2 ans de contrat, soit une somme de 18M€. De son côté, le PSG espérerait toujours économiser un peu sur le montant de cette indemnité. Naples serait toujours en stand-by dans ce dossier…

Naples et Keylor Navas déjà d’accord

Par ailleurs, la Gazzetta dello Sport annonçait ce lundi matin que Naples et Keylor Navas avaient déjà un accord concernant le contrat. En effet, le portier du PSG signerait pour 2 ans en Série A, avec un salaire annuel de 4M€. Une somme bien inférieure à celle qu’il touche actuellement au sein du PSG. Keylor Navas souhaiterait rejoindre le Napoli dans l’optique de retrouver une place de titulaire. Place qu’il a perdue au PSG au profit de Gianluigi Donnarumma.

Keylor Navas, la priorité de Naples

Ce transfert pourrait ainsi être bouclé d’ici la fin du mercato estival. En effet, malgré sa récente déclaration dans la presse annonçant que Naples « était bien pour le poste de gardien » avec Alex Meret et Salvatore Sirigu, Luciano Spalletti, le coach napolitain, aurait fait de Keylor Navas sa grande priorité pour le poste de gardien numéro 1. Pendant un temps, Kepa Arrizabalaga (Chelsea) était pisté par le Napoli, mais Keylor Navas aurait eu la priorité du coach, de par sa grande expérience européenne et son leadership. Reste à savoir si les négociations entre Naples et le PSG seront fructueuses…