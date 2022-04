Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive imminente de Leonardo pour cette pépite ? La réponse

Publié le 10 avril 2022 à 0h15 par D.M.

Comme confirmé par les médias belges, le PSG a coché le nom de Charles De Ketelaere (Club Brugge). Toutefois, aucune offre ne devrait être transmise lors du prochain mercato estival.

Mis à part Marco Verratti, peu de joueurs évoluant au milieu de terrain auraient convaincu les dirigeants parisiens. C'est pour cette raison que le PSG envisage sérieusement de renforcer l'entrejeu. Comme indiqué par Le Parisien , Leonardo suit Paul Pogba (Manchester United) et Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). Selon les informations de But Football Club, le PSG suivrait aussi la situation de Charles De Ketelaere, jeune joueur de Bruges.

De Ketelaere ne serait pas une option pour le PSG à court terme