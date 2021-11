Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur les envies de départ de Pochettino !

Publié le 22 novembre 2021 à 9h15 par T.M.

Selon les dernières informations en provenance d’Angleterre, Mauricio Pochettino serait prêt à quitter dès maintenant le PSG. Il faut dire que l’Argentin ne serait pas vraiment heureux dans la capitale française.

Arrivé en janvier dernier sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino pourrait déjà s’en aller. Malgré une prolongation jusqu’en 2023 durant l’été, l’Argentin est annoncé sur le départ. Comme le10sport.com vous l’a révélé, la succession de Pochettino est évoquée en interne à Paris et les rumeurs se font de plus en plus nombreuses de l’autre côté de la Manche. En effet, suite au licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer, la place s’est libérée à Manchester United. Et comme l’a expliqué le Daily Mail , le natif de Murphy serait prêt à rejoindre dès maintenant les Red Devils.

Un malaise Pochettino à Paris ?