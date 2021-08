Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces grosses révélations sur le feuilleton Kehrer !

Publié le 5 août 2021 à 0h45 par Th.B.

Alors que Thilo Kehrer est annoncé aux quatre coins de l’Allemagne, seul le Bayer Leverkusen aurait formulé une véritable approche auprès du PSG. Explications.

Avec les arrivées de Sergio Ramos et d’Achraf Hakimi, Thilo Kehrer devrait voir son temps de jeu prendre un sacré coup s’il venait à rester au PSG la saison prochaine. Cependant, le polyvalent défenseur central de formation, capable d’évoluer sur le flanc droit de la défense, aurait tapé dans l’oeil du Bayer Leverkusen qui apprécierait ladite polyvalence de l’Allemand. D’après Foot Mercato, le profil de Kehrer serait également apprécié au Bayern Munich, à Wolfsburg, l’Eintracht Francfort ou encore le Borussia Mönchengladbach, rien que ça. Néanmoins, ce ne serait pas la foire pour autant dans ce dossier.

Le Bayer, seul, mais pas assez convaincant pour Kehrer !