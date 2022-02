Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible constat sur l’arrivée de Sergio Ramos du Real Madrid !

Publié le 11 février 2022 à 23h45 par A.C.

Jorge Valdano, véritable légende du Real Madrid, s’est exprimé au sujet de l’arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain.

Le 15 février prochain le Real Madrid va retrouver le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions... et Sergio Ramos ne devrait pas être là. Le vétéran de la défense est encore absent pour blessure, alors qu’il n’a joué que 283 minutes au total depuis son arrivée au PSG l’été dernier. Mauricio Pochettino ne désespère pas et ce vendredi, il a croisé les doigts pour pouvoir compter sur Sergio Ramos lors du huitième de finale retour. « Sergio a connu quelques rechutes lorsqu'il semblait pouvoir connaître une bonne période de compétition. Nous verrons s'il arrive jusqu'à mardi et, dans le cas contraire, nous espérons pouvoir compter sur lui pour le match retour » a expliqué le coach du PSG, lors d’un entretien accordé à El Larguero . « Il transmet son expérience acquise au Real Madrid. C'est un gars, c'est un joueur, qui le vit avec une passion énorme, qui travaille toujours au maximum. Ce serait bien pour lui de pouvoir concourir sans rechuter ».

« On a le souvenir, nous, de Sergio Ramos comme Tarzan »