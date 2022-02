Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort du Real Madrid sur le départ de Sergio Ramos !

Publié le 9 février 2022 à 11h45 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, Sergio Ramos a donc quitté le Real Madrid pour filer au PSG. Un départ sur lequel est revenu Marco Asensio.

On pensait que Sergio Ramos allait terminer sa carrière au Real Madrid. Finalement, cela ne s’est pas passé comme prévu. Au terme de longues négociations avec Florentino Pérez, le défenseur central n’a pas trouvé d’accord pour prolonger. Ramos est alors parti libre de la Casa Blanca et a fini par s’engager avec le PSG. Cela a été une énorme perte pour le Real Madrid, qui a toutefois bien réussi à tourner la page et surmonter cette épreuve comme l’a expliqué Marco Asensio.

« Sergio est une légende du Real Madrid, mais… »