Mercato - PSG : Cavani a un point de chute prestigieux pour cet été !

Publié le 3 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani figure toujours sur les tablettes de l’Atlético de Madrid qui avait déjà tenté de le recruter en janvier dernier.

À l’instar de Thiago Silva, Thomas Meunier ou encore Layvin Kurzawa, Edinson Cavani arrivera au terme de son contrat avec le PSG à l’issue de la saison, et le buteur uruguayen semble déjà promis à un départ libre de la capitale. Lors du dernier mercato hivernal, Cavani disposait déjà d’une ouverture pour quitter le PSG puisque l’Atlético de Madrid avait tenté de le récupérer. En vain. Mais ce dossier ne serait pas totalement refermé…

L’Atlético lorgne toujours sur Cavani

Comme l’a révélé Mundo Deportivo samedi, l’Atlético de Madrid a toujours des vues sur Edinson Cavani et envisage donc de recruter le numéro 9 du PSG pour 0€ lors de la prochaine période de mercato. En plus des intérêts annoncés de Boca Juniors, Sao Paulo et Palmeiras à son égard, Cavani intéresse donc également un cador européen sur le marché. Reste à savoir quelle sera la destination privilégiée par le buteur du PSG.