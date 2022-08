Foot - Mercato - PSG

Campos accélère pour les ventes, une terrible nouvelle annoncée

Publié le 16 août 2022 à 20h30 par Dan Marciano

C'était attendu, l'opération dégraissage s'accélère au PSG. Dans les prochains jours, pas moins de cinq joueurs vont quitter la capitale française pour relancer leur carrière. Ces éléments pourraient être suivis par Keylor Navas et Julian Draxler, barrés par la concurrence. A contrario, certains indésirables vont finalement rester à Paris, faute de prétendants.

Le mercato du PSG va entrer dans une nouvelle phase. Surtout très actifs dans le sens des arrivées depuis le mois de juin, les dirigeants parisiens vont mettre l'accent sur les ventes. Une demande de Christophe Galtier, nouveau coach de l'équipe française. « Je suis un entraîneur qui aime voir ses joueurs travailler. Et il n'y a pas de performance si mes joueurs ne sont pas heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Pour qu'ils soient heureux, je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l'effectif » avait confié le technicien lors de sa présentation. Comme souvent, certains départs sont actés à la fin du mercato, les équipes prenant le risque d'attendre la dernière ligne droite afin d'espérer une baisse du prix des transferts.

Cinq départs déjà actés en interne

Dans les prochains jours, le PSG va dégraisser son effectif. Comme l'annonce Le Parisien, cinq transfert sont attendus. Le premier à partir pourrait être Eric Junior Dina-Ebimbe. Comme annoncé par le10Sport.com, le jeune titi va prendre la direction de l'Eintracht Francfort. Il ne resterait plus que quelques détails à régler dans ce dossier. Il devrait être suivi par Thilo Kehrer. Le défenseur va s'envoler, lui, vers l'Angleterre, plus précisément à West Ham. Grâce à cette vente, le PSG devrait récupérer la somme de 16M€. Leandro Paredes, Ander Herrera, mais aussi Idrissa Gueye devraient aussi plier bagages. Les deux premiers seraient proches de la Juventus et l'Athlétic Bilbao, tandis que l'international sénégalais aurait donné son accord pour rejoindre Everton.

Navas et Draxler, les prochaines priorités de Campos

Dans les prochaines semaines, le PSG espère aussi trouver une porte de sortie à Julian Draxler. En manque de temps de jeu, l'international allemand aimerait retrouver du temps de jeu à l'approche de la Coupe du monde, quitte à s'exiler. Il aimerait retrouver la Bundesliga, mais aucune négociation concrète n'a débuté dans ce dossier. Barré aussi par la concurrence, Keylor Navas cherche à quitter la capitale. L'ancien portier du Real Madrid serait courtisé par le Napoli, mais les négociations entre les différentes parties seraient délicates. Une issue positive est espérée dans les prochaines semaines.

Certains indésirables vont rester au PSG