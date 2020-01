Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 27 janvier 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG et de nombreux cadors étrangers, Eduardo Camavinga aurait tout intérêt à rester une saison de plus au Stade Rennais selon son entraîneur, Julian Stéphan.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 13 janvier dernier, le Milan AC a entamé des contacts avec le Stade Rennais dans l’optique d’un transfert d’Eduardo Camavinga. Mais d’autres écuries prestigieuses comme le PSG et le Real Madrid cibleraient également le jeune milieu de terrain breton, et ces prétendants pourraient tomber sur un os dans ce dossier l’été prochain.

Stephan conseille à Camavinga de rester