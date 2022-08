Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça va s’accélérer pour le transfert de Paredes

Après le départ de Georginio Wijnaldum, d’autres transferts seraient à prévoir du côté du PSG. Ces derniers temps, le club de la capitale travaillerait avec la Juventus pour Leandro Paredes. Les Bianconeri auraient fait de l’Argentin leur priorité au milieu de terrain. Néanmoins, les négociations bloqueraient sur l’aspect financier de l’opération. Mais le dossier pourrait s’accélérer dans les prochains jours.

Cet été, le PSG se montre plutôt actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale a déjà officialisé quatre nouvelles arrivées avec Renato Sanches, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike et Vitinha. Dans le sens des départs, les choses commenceraient à se débloquer également. Le PSG s’est séparé de Georginio Wijnaldum, prêté avec option d’achat à l’AS Roma. Toutefois, Luis Campos voudrait continuer de dégraisser l’effectif parisien cet été. De ce fait, d’autres joueurs pourraient être poussés vers la sortie comme Leandro Paredes. L’Argentin n’est pas indiscutable au PSG et la Juventus ne serait pas contre le récupérer. D’ailleurs, les choses pourraient s’accélérer très prochainement pour cette vente de Luis Campos.

Les prochains jours seront décisifs pour Paredes

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , les prochains jours pourraient bien être décisifs pour le transfert de Leandro Paredes à la Juventus. Alors que les Bianconeri travailleraient sur le départ d’Arthur pour faire de la place à l’Argentin de leur effectif, un écart de 10M€ subsisterait toujours entre le PSG, qui réclamerait 25M€, et le club turinois. Mais la Juventus pourrait trouver un moyen de résoudre ses problèmes financiers dans ce dossier.

Des bonus inclus dans la transaction ?

En effet, les deux parties pourraient envisager d’inclure quelques bonus dans la transaction afin que tout le monde soit gagnant dans l’histoire. La Juventus seraient prête à faire quelques efforts pour combler l’écart qui la sépare du PSG pour Leandro Paredes. Reste maintenant à voir si les deux clubs parviendront à se mettre d’accord pour le compatriote de Lionel Messi. Et le pensionnaire de Serie A n’aurait pas l’intention de lâcher l’affaire.

La Juventus ne va rien lâcher