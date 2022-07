Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça va s’accélérer pour le transfert de Kimpembe

Publié le 24 juillet à 16h30 par Pierrick Levallet

Formé au PSG, Presnel Kimpembe pourrait bien voir son aventure parisienne s’arrêter cet été. Le club de la capitale ne serait pas opposé à un transfert pour son défenseur de 26 ans. La situation de l’international tricolore aurait ainsi interpellé Chelsea, qui chercherait du renfort sur le plan défensif. Et alors que Jules Koundé se rapprocherait du FC Barcelone, Kimpembe pourrait lui filer chez les Blues.

Ils ne sont pas nombreux à avoir été formés au PSG et à s’y être imposés. Presnel Kimpembe est l’un des rares joueurs dans ce cas de figure. Le joueur d’aujourd’hui 26 ans a gravi les échelons progressivement jusqu’à devenir un membre essentiel du vestiaire parisien. Devenu international tricolore et champion du monde en 2018, Presnel Kimpembe est l’un des leaders du PSG. Vice-capitaine derrière Marquinhos, le titi parisien pourrait cependant être poussé vers la sortie cet été. Luis Campos est à la recherche d’un nouveau défenseur et ne serait pas opposé à un transfert pour Presnel Kimpembe, bien qu’il le considère comme faisant partie du projet. La situation du défenseur de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, aurait ainsi interpellé Chelsea. Toutefois, Thomas Tuchel privilégierait une autre option.

Chelsea privilégie la piste Koundé...

Selon les informations de le Daily Express , Presnel Kimpembe serait le plan B de Chelsea cet été. Pour le moment, les Blues prioriseraient le transfert de Jules Koundé lors de ce mercato estival. Toutefois, cette piste serait en train d’échapper à Thomas Tuchel. En effet, le FC Barcelone se tiendrait à l’affût pour le défenseur du FC Séville et aurait désormais les capacités de s’attacher ses services.

... mais Koundé prend la direction du Barça

D’ailleurs, les choses avanceraient dans le bon sens pour le club culé avec le transfert de Jules Koundé. Selon les informations de SPORT , le FC Barcelone tiendrait un pré-accord avec le défenseur de 23 ans autour d’un contrat de quatre ans. La direction blaugrana voudrait boucler ce transfert assez rapidement, cette semaine si possible. À voir si Joan Laporta parviendra à convaincre le FC Séville avec une offre satisfaisante. Pour le moment, Jules Koundé prendrait plus la direction de la Catalogne que de Londres. Et cela pourrait pousser Chelsea à se rabattre sur son plan B.

Tuchel va se jeter sur Kimpembe en cas d’échec avec Koundé