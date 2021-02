Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça sent très bon pour Leonardo avec Hugo Lloris

Publié le 24 février 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

En difficulté à Tottenham, Hugo Lloris pourrait faire ses valises dans un avenir proche et changer de club. Alors qu'il serait séduit par le portier des Spurs, Mauricio Pochettino voudrait voir Leonardo se jeter sur lui. De son côté, Hugo Lloris serait ouvert à un retour en France, et plus particulièrement au PSG auprès de son ancien entraineur. Et pour arranger les affaires de Mauricio Pochetino, José Mourinho préparerait déjà le départ de Hugo Lloris, puisqu'il serait en quête active d'un nouveau gardien pour le remplacer.

Depuis le début de la saison, Hugo Lloris peine à démontrer toute l'étendue de son talent à Tottenham. Et pour ne pas arranger sa situation, le gardien français accumule les erreurs grossières. Décrié chez les Spurs, Hugo Lloris pourrait migrer vers d'autres horizons très bientôt. Une information qui n'aurait pas échappée à Mauricio Pochettino. Ancien entraineur d'Hugo Lloris à Tottenham, le technicien du PSG apprécierait toujours ses qualités et aimerait l'attirer vers le Parc des Princes dans un avenir proche. D'après les dernières indiscrétions du Daily Mail, cet intérêt entre Mauricio Pochettino et Hugo Lloris serait réciproque. En effet, le champion du monde français serait emballé par l'idée de faire son retour dans l'Hexagone, et plus particulièrement pour rejoindre son ancien coach au PSG. Mais qu'en pense José Mourinho, l'entraineur de Tottenham ?

Hugo Lloris au PSG... Un transfert qui arrange tout le monde ?