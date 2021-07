Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour ce gros coup de Leonardo !

Publié le 21 juillet 2021 à 18h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023, Jordan Henderson aurait du mal à trouver un terrain d'entente avec la direction de Liverpool pour prolonger. Selon la presse britannique, les contacts seraient désormais rompus entre les deux parties et il ne serait pas certain que les discussions reprennent. Une aubaine pour le PSG, qui souhaiterait profiter de l'occasion dès cet été.

Jordan Henderson aurait débuté les discussions avec la direction de Liverpool pour prolonger son bail, qui court jusqu'au 30 juin 2023. Toutefois, les deux parties n'auraient pas réussi à se mettre d'accord lors des premiers contacts. Conscient de la situation, Leonardo serait en embuscade pour recruter Jordan Henderson dès cet été. Et heureusement pour le directeur sportif du PSG, les négociations entre Jordan Henderson et Liverpool pourraient ne jamais reprendre.

Jordan Henderson déjà condamné à partir ?