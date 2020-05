Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule pour Koulibaly !

Publié le 3 mai 2020 à 20h15 par A.C.

Kalidou Koulibaly, défenseur central du Napoli, suscite de plus en plus de convoitises.

Cet été, pourrait être le bon. Après une saison compliquée, marquée notamment par la mise à l’écart de Carlo Ancelotti et l’arrivée de Gennaro Gattuso, les dirigeants du Napoli semblent ouverts à une vente de Kalidou Koulibaly. En Italie, on assure qu’Aurelio De Laurentiis aurait pris la décision de vendre son défenseur, afin de finance run mercato ambitieux et le départ d’un tout nouveau cycle. Le Paris Saint-Germain est prêt à accueillir Koulibaly les bras ouverts, mais la concurrence est féroce, surtout en provenance de Premier League.

La Premier League, principal danger pour le PSG avec Koulibaly ?