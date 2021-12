Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’active en coulisse pour l’opération Haaland !

Publié le 24 décembre 2021 à 16h30 par Th.B.

Le PSG pourrait tenter de s’attacher les services d’Erling Braut Haaland dans le cadre du processus de remplacement de Kylian Mbappé. Cependant, Manchester City aurait déjà mis à exécution son plan d’action…

Le PSG serait susceptible de se lancer sur les traces d’Erling Braut Haaland dans les prochains mois. En effet, le10sport.com vous révélait le 25 août dernier que le buteur du Borussia Dortmund était la piste privilégiée des dirigeants du PSG en cas de départ libre de tout contrat de Mbappé à l’issue de la saison. Néanmoins, l’international norvégien de 21 ans dispose d’une immense cote sur le marché et rejoindra un club « du top 15 européen » comme son agent Mino Raiola a tenu à l’affirmer lors de la première quinzaine de décembre à Sport1 . « Erling Haaland peut et va passer à l'étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City - ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United ». Le PSG aura donc fort à faire pour rafler la mise dans l’opération Haaland, d’autant plus que Manchester City préparerait du lourd en coulisse.

Manchester City bouge ses pions pour Haaland...

Comme cela a été vivement commenté ces derniers jours, le FC Barcelone semblerait avoir trouvé un accord avec Manchester City sur le montant de l’indemnité du transfert de Ferran Torres qui s’élèverait à 65M€. Mais là ne serait que le début de l’opération XXL de Manchester City menant au recrutement d’Erling Braut Haaland l’été prochain. Alors que le Norvégien dispose d’une clause libératoire de 75M€ qui sera effective à compter de l’été 2022, le club entraîné par Pep Guardiola ferait de ce dossier une véritable priorité selon The Manchester Evening News . Et pour parvenir à ses fins, City prévoirait de boucler trois autres ventes grâce à des prêts convenus l’été dernier. Premièrement, Pedro Porro pourrait définitivement rejoindre le Sporting Lisbonne contre la somme de 9,5M€. Même son de cloche pour Ko Itakura à Schalke 04 (5,9M€) et Morgan Rogers à Bournemouth pour 10,6M€. Si les Cherries ne décrochaient pas leur billet pour revenir en Premier League, cette option d’achat s’élèverait à 14M€. En globalité, Manchester City pourrait récolter entre 88,6M€ et 94,5M€, avec le dossier Ferran Torres à investir dans l’opération Haaland. De quoi mettre une pression sur le PSG…

Le Bayern se retire !