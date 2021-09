Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Blanc, Qatar... Une incroyable clause réclamée par James Rodriguez ?

Publié le 22 septembre 2021 à 13h45 par A.M.

Proche de s'engager avec Al-Rayyan au Qatar, James Rodriguez aurait fait inclure une clause dans son contrat lui permettant de rejoindre le PSG.

Attiré à Everton par Carlo Ancelotti, James Rodriguez est la principale victime du départ du technicien italien, qui est retourné au Real Madrid. En effet, l'international colombien n'entre pas dans les plans de Rafael Benitez. C'est la raison pour laquelle l'ancien Monégasque est sur le point de quitter les Toffees où son contrat s'achève en juin prochain. James Rodriguez serait très proche de s'engager avec Al-Rayyan, le club entraîné par Laurent Blanc. Un choix qui peut surprendre compte tenu du fait que le meneur de jeu colombien n'a que 30 ans. Mais il semble avoir une idée derrière la tête.

James Rodriguez a une clause pour rejoindre le PSG