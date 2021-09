Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid veut encore plomber le Qatar sur un dossier !

Publié le 22 septembre 2021 à 10h15 par G.d.S.S. mis à jour le 22 septembre 2021 à 10h18

Alors que le PSG semble plus que jamais envisager le recrutement libre d’Antonio Rüdiger l’été prochain, le Real Madrid serait un concurrent redoutable pour le Qatar dans ce dossier.

Après avoir réussi à recruter gratuitement Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi cet été, le PSG semble déjà programmer une autre opération de ce genre pour 2022 ! En effet, la presse anglaise a confirmé l’intérêt porté par Leonardo à Antonio Rüdiger (28 ans), le robuste défenseur central allemand, qui arrivera en fin de contrat avec Chelsea en juin prochain. Mais le PSG n’est pas seul sur le coup…

Le Real Madrid veut aussi Rüdiger