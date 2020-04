Mercato - PSG : Bartomeu serait prêt à toutes les folies pour Neymar !

Foot - Mercato - PSG

Annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, Neymar serait bien le grand objectif de Josep Maria Bartomeu qui souhaite frapper un dernier grand coup avant la fin de son mandat. Et le président du Barça aurait pris les choses en mains.

Cet été, Neymar va encore une fois animer le mercato estival. Un an après avoir fait le forcing pour quitter le Paris Saint-Germain et revenir au FC Barcelone, le Brésilien semble désormais être la grande être la grande priorité du Barça pour cet été. Un dossier qui s'annonce toutefois très compliqué pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le PSG ne fera aucun cadeau au club blaugrana et réclamera près de 150M€ pour lâcher sa star. D'autre part, le club catalan ne peut pas se permettre de tout miser sur Neymar car d'autres postes sont à renforcer en urgence comme la défense centrale. Au moins que le FC Barcelone fasse certains sacrifices.

Bartomeu prêt à tous les sacrifices pour Neymar

Et selon les informations de Francesc Aguilar, journaliste de Mundo Deportivo , c'est juste l'intention de Josep Maria Bartomeu. Le président du FC Barcelone a pris les choses en mains et a décidé de prendre les rênes du mercato. Et sa grande priorité est le retour de Neymar. Afin d'aller au bout de son mandat et de faire oublier les récentes polémiques, Bartomeu veut recruter le numéro 10 du PSG, persuadé que c'est ce renfort qui fera la différence. Et pour y parvenir, le président catalan serait même prêt à plusieurs sacrifices. Le premier concerne Antoine Griezmann que le Barça tentera d'inclure dans la transaction. Ou alors Lautaro Martinez, l'autre grande priorité de Barcelone qui cherche un successeur à Luis Suarez. Au total, ces deux opérations représenteraient près de 260M€, ce que le club blaugrana ne peut pas se permettre. Il faudra donc peut-être choisir entre Lautaro Martinez et Neymar. Et Josep Maria Bartomeu aurait déjà tranché.

El presidente JM Bartomeu ha tomado las riendas del mercato del Barça (de hecho nunca las ha dejado como vicepresidente deportivo). Eric Abidal ha perdido protagonismo respecto al directivo Javier Bordas y a su teórico segundo, Ramon Planes. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) April 13, 2020

Neymar sigue siendo el objetivo primordial. Por el brasileño, mal que me pese, van a sacrificar cualquier cosa, Lautaro Martínez incluido. Todos los esfuerzos van dirigidos a convencer al PSG de un trueque por Antoine Griezmann y una cantidad que sea asumible. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) April 13, 2020