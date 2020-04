Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait décidé de relancer le feuilleton Neymar !

Publié le 13 avril 2020 à 11h15 par D.M.

Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Neymar est finalement resté au PSG. Mais le club parisien aurait décidé de se séparer de l’attaquant lors du prochain mercato.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a tout tenté pour rapatrier Neymar. Parti en août 2017 au PSG, l’attaquant brésilien est toujours autant désiré en Catalogne. Et à en croire la presse espagnole, le club blaugrana aurait l’intention de retenter sa chance lors du prochain mercato et préparerait d'ores et déjà son offensive. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar pourrait de nouveau voir son avenir au centre de l’actualité. D’autant plus que le PSG aurait pris une grande décision pour son joueur.

Le PSG prêt à se séparer de Neymar