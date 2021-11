Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… L’énorme annonce de Peter Bosz sur son avenir !

Publié le 14 novembre 2021 à 1h15 par B.C.

Nommé à la tête de l’OL cet été, Peter Bosz ne cache pas son envie de prendre les commandes d’un club plus important à l’avenir, évoquant notamment le FC Barcelone et le PSG.

Après le départ de Rudi Garcia, Juninho et Jean-Michel Aulas ont décidé de miser sur Peter Bosz pour cette saison. Un choix qui a rapidement été approuvé par les supporters de l’OL, séduits par le style de jeu du Néerlandais malgré plusieurs contreperformances de leur équipe. À l’occasion d’un long entretien accordé à So Foot , Peter Bosz s’est prononcé sur ses premiers mois à Lyon et a notamment été interrogé sur la suite de sa carrière, avec la perspective de rejoindre un cador européen à l’avenir, à l’instar du PSG.

« Si un jour j’ai l’opportunité d’entraîner un des sept tops clubs, oui, j’irai »