Mercato - ASSE : Les coulisses de cette opération de Puel enfin dévoilées !

Publié le 13 novembre 2021 à 23h10 par D.M.

Responsable de la cellule de recrutement de l'ASSE entre 2015 et 2020, David Wantier est revenu sur l'arrivée d'Yvan Maçon au sein du club du Forez.

En janvier 2020, l’ASSE réalisait une belle affaire en mettant la main sur Yvann Maçon pour seulement 450 000€ selon les informations de la Voix du Nord . Formé à l’USL Dunkerque, le joueur, alors âgé de 21 ans, prenait la décision de rejoindre le club stéphanois afin de poursuivre sa progression. Désormais lié à l’ASSE jusqu’en 2025, le latéral est devenu l’un des hommes de confiance de Claude Puel, qui avait validé son arrivée au sein du club stéphanois. Ancien responsable de la cellule de recrutement des Verts , David Wantier est revenu sur l’arrivée de Maçon.

« On l'a présenté à Claude Puel qui l'a validé »