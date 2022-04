Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec son prochain transfert, Leonardo va réaliser une énorme affaire !

Publié le 12 avril 2022 à 18h30 par Arthur Montagne

Prêté par le Sporting CP, Nuno Mendes dispose d'une option d'achat estimée à 40M€ que le PSG devrait s'empresser de lever. Et pour cause, le latéral portugais réaliser une excellente saison. Mais surtout, sa valeur serait bien supérieure au montant de son option d'achat.

Depuis le départ de Maxwell, aucun joueur n'a réussi à s'imposer au poste de latéral gauche du PSG. Lucas Digne et Layvin Kurzawa ont échoué à la succession du Brésilien avant que Juan Bernat ne débarque en 2018. L'Espagnol s'est clairement révélé être une jolie affaire, mais il s'est gravement blessé en septembre 2020 laissant un vide qui aura finalement été comblé l'été dernier par l'arrivée de Nuno Mendes en provenance du Sporting CP sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et l'international portugais, après des débuts hésitants est monté en puissance au point de s'imposer comme le titulaire en puissance au poste de latéral gauche du PSG. Il expliquait d'ailleurs récemment qu'il ne regrettait pas son choix. « Mon choix de venir au PSG ? C’était un choix facile, disons, parce que j’ai toujours voulu jouer au PSG et maintenant je suis ici. Je suis très heureux d’être ici. Si mon père aurait pu imaginer que je joue au PSG avec de grands joueurs ? Non… Même pas au Sporting. Il n’a pas pu me voir jouer là-bas. Mais il doit certainement être fier, fier de moi », assurait-il au micro de PSGTV .

Nuno Mendes vaut bien plus que 40M€