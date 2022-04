Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va boucler un gros transfert !

Publié le 12 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Attiré par le PSG l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Nuno Mendes va bel et bien être définitivement transféré au Parc des Princes pour 40M€.

« Mon choix de venir au PSG ? C’était un choix facile, disons, parce que j’ai toujours voulu jouer au PSG et maintenant je suis ici. Je suis très heureux d’être ici. Si mon père aurait pu imaginer que je joue au PSG avec de grands joueurs ? Non… Même pas au Sporting. Il n’a pas pu me voir jouer là-bas. Mais il doit certainement être fier, fier de moi », confiait récemment Nuno Mendes (19 ans) au micro de PSG TV sur les coulisses de son arrivée au PSG l’été dernier, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 40M€. Et le latéral gauche portugais, qui appartient encore officiellement au Sporting Lisbonne, devrait être la première recrue estivale du PSG.

Nuno Mendes va signer au PSG

Comme l’a annoncé L’Equipe lundi dans ses colonnes, le PSG a déjà programmé de lever l’option d’achat fixée pour Nuno Mendes et le recrutera donc définitivement à l’issue de la saison pour 40M€. Une première grosse dépense estivale pour le Qatar, qui pourrait en appeler d’autres par la suite…