Mercato - PSG : Avant Galtier, Al-Khelaïfi et le Qatar voulaient autre chose

Guillaume de Saint Sauveur

Si Christophe Galtier a finalement été nommé sur le banc du PSG l’été dernier suite au départ de Mauricio Pochettino, le président Nasser Al-Khelaïfi ainsi que les hautes instances du club de la capitale, au Qatar, avaient chacun une autre préférence pour ce fameux poste d’entraîneur.

Interrogé le 11 novembre dernier en conférence de presse sur ses premiers mois passés dans la peau du nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier ne dissimulait pas son émotion : « Chaque jour, je suis très heureux. J'ai un groupe très sérieux et très agréable. Tous les matins quand j'arrive ici, je lève les yeux au ciel, je parle à deux personnes et je leur dit "je profite à chaque instant de ma présence ici au PSG », a indiqué l’ancien entraîneur du LOSC et de l’OGC Nice. Il faut dire que Galtier, s’il a pu bénéficier de sa relation privilégiée pour obtenir le poste, n’était pas forcément le premier choix de la direction du PSG.

Le Qatar voulait Zidane

En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les hautes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, rêvaient d’un certain Zinedine Zidane. Les contacts avaient d’ailleurs été amorcés depuis un bon moment avec son conseiller, Alain Migliaccio, mais Zidane a finalement recalé le PSG l’été dernier dans l’espoir de pouvoir récupérer la place de Didier Deschamps en équipe de France après la Coupe du Monde.

Al-Khelaïfi voulait Motta

De son côté, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi avait une autre idée en tête, moins prestigieuse que Zinedine Zidane. Comme l’a annoncé L’EQUIPE en novembre, il souhaitait faire revenir une ancienne icône du projet QSI sur le banc de touche du PSG : Thiago Motta. Al-Khelaïfi avait même chargé Luis Campos de joindre l’ancien milieu de terrain italien, qui était en poste à La Spezia à cette époque, pour lui offrir le poste d’entraîneur. Campos s’était exécuté, mais l’option Motta n’a finalement jamais été retenue pour le PSG.