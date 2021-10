Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant de partir, Di Maria a un objectif clair à Paris !

Publié le 24 octobre 2021 à 13h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Angel Di Maria possède une option dans son contrat qui lui permet de prolonger jusqu'en 2023. Et avant cette date, le Fideo a un objectif clair.

Après une saison plus que compliquée à Manchester United, Angel Di Maria rejoint le PSG durant l'été 2015 et son intégration se passe à merveille. A tel point que le Fideo a prolongé son contrat jusqu'en 2022 avec le PSG et possède même une option lui permettant de jouer une saison supplémentaire à Paris. Autrement dit, Angel Di Maria devrait être Parisien jusqu'au 30 juin 2023, et il reconnaît qu'il lui manque encore quelque chose avant de partir comblé.

«Quitter le PSG sans avoir gagner la Ligue des champions serait très dur»