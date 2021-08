Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aucun doute sur la prochaine star recrutée par le Qatar ?

Publié le 5 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Après avoir réalisé un début de mercato estival XXL, le PSG aurait des vues sur Paul Pogba. Et le Qatar semble déterminé à attirer l’international français…

En plus des arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG pourrait encore continuer à recruter cet été comme le confiait récemment Mauricio Pochettino : « Le club a beaucoup travaillé pour trouver les bons profils, et on a réussi à le faire. Quelque chose peut encore arriver dans cette fenêtre de mercato. On est très heureux et on espère atteindre tous les objectifs qu’on a cette saison », indiquait l’entraîneur du PSG. Et sa nouvelle cible XXL semble déjà toute trouvée…

Pogba, future recrue du PSG ?

Ces dernières semaines, le PSG a été annoncé avec insistance sur les traces de Paul Pogba qui n’a plus qu’un an de contrat avec Manchester United, et le milieu de terrain français semble donc être la nouvelle priorité absolue des hautes instances du club de la capitale. De plus, Pogba serait déterminé à atterrir au PSG cet été. Affaire à suivre…