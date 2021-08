Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au coeur des rumeurs, Haaland a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 30 août 2021 à 11h10 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG ou encore de Manchester City, Erling Braut Haaland ne compterait pas bouger d’ici la fin du mercato et attendrait 2022 pour garder le maximum d’options ouvertes pour son avenir.

Alors que Jadon Sancho a quitté le Borusssia Dortmund afin de rejoindre Manchester United ces dernières semaines, le BvB pourrait-il également être privé de son autre arme offensive cet été en la personne d’Erling Braut Haaland ? Si l’on en croit les diverses rumeurs étalées dans la presse, c’est une hypothèse à ne pas écarter, d’autant plus que deux puissances économiques seraient sur les rangs, à savoir Manchester City et le PSG. En ce qui concerne le club de la capitale, qui pourrait être orphelin de Kylian Mbappé dans les prochaines heures puisque le Real Madrid pourrait finalement décider de dégainer une offre se rapprochant de la barre des 200M€ selon L’Équipe , un intérêt d’Haaland serait réel d’après plusieurs médias. Cependant, le10sport.com vous a révélé le 25 août que le PSG n’y pensait que pour 2022, moment où sa clause libératoire fixée à 75M€ sera effective.

Haaland attend 2022