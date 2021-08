Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : L’étrange révélation de Guardiola sur le transfert de Ronaldo !

Publié le 30 août 2021 à 9h00 par Th.B.

Alors que Manchester City aurait été à deux doigts de boucler l’arrivée de Cristiano Ronaldo avant que Manchester United ne fasse irruption dans ce dossier et s’entende avec la Juventus en seulement quelques heures, Pep Guardiola a fait une surprenante révélation sur l’intérêt de City pour le Portugais.

En milieu de semaine dernière, le feuilleton Cristiano Ronaldo faisait couler presque autant d’encre que le dossier Kylian Mbappé. En effet, souhaitant se lancer un nouveau défi ailleurs qu’à la Juventus où son contrat courrait jusqu’en juin 2022, le quintuple Ballon d’or avait alors mandaté son agent Jorge Mendes afin qu’il s’entretienne avec ses ex-dirigeants pour acter son départ. L’agent du Portugais aurait nommé le PSG et Manchester City comme possibilités pour son client selon Sky Sport au cours d’un entretien avec les décideurs de la Vieille Dame et son arrivée à City se précisait. Mais finalement, c’est avec Manchester United que la Juventus a trouvé un accord officialisé vendredi pour le transfert de Ronaldo. Et il se pourrait bien que Manchester City n’ait jamais réellement dégainé pour Ronaldo…

« Euh, je ne crois pas »