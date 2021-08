Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi… Une star du Bayern regrette le choix du PSG pour Ronaldo !

Publié le 29 août 2021 à 23h45 par Th.B.

Rival du PSG dans la course à la Ligue des champions avec son Bayern Munich, Thomas Müller n’en est pas moins un amoureux du beau football et a avoué regretter le fait que Cristiano Ronaldo ne soit pas allé au Paris Saint-Germain afin d’évoluer aux côtés de Lionel Messi.

Jusqu’au bout, Cristiano Ronaldo a été annoncé emballé par une arrivée au PSG, bien que l’inverse ne soit pas forcément vrai. Cette semaine, son agent Jorge Mendes se serait entretenu avec la Juventus afin de faire part aux dirigeants bianconeri que le PSG et Manchester City étaient de véritables options pour son client selon Sky Sport. Finalement, le quintuple Ballon d’or a bien quitté la Juventus à une année de l’expiration de son contrat, mais pour revenir à Manchester United. Un choix regrettable pour Thomas Müller qui voyait déjà Cristiano Ronaldo combiner avec Neymar et Lionel Messi au PSG.

Thomas Müller voulait voir Messi et Ronaldo ensemble au PSG