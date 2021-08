Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a eu tout faux avec Cristiano Ronaldo…

Publié le 30 août 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que Cristiano Ronaldo a finalement pris la décision de rejoindre Manchester United, le PSG aurait pu tenter sa chance, mais aurait écarté cette option. Un mauvais choix selon Thomas Müller.

Avant de saisir l’opportunité Lionel Messi le 10 août dernier, le PSG se serait également penché sur l’option Cristiano Ronaldo, qui cherchait avec son agent Jorge Mendes une porte de sortie afin de quitter la Juventus. Le quotidien madrilène As a même récemment fait savoir que le quintuple Ballon d’or demeurait une piste pour le PSG, mais seulement pour 2022 dans le cadre de la succession de Mbappé. Cependant, il a été révélé dans la presse que le Paris Saint-Germain aurait pris la décision de tourner la page Ronaldo. Une erreur selon Thomas Müller et notamment en raison du potentiel départ de Mbappé d’ici la du mercato.

« J'aurais aimé voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi jouer ensemble »