Mercato - PSG : Après Verratti, voilà les prochaines priorités de Campos

Thibault Morlain

Bien que le mercato soit actuellement fermé, Luis Campos a tout de même énormément de travail au PSG. En effet, le Portugais a de nombreuses prolongations à gérer. Et voilà qu'il toucherait visiblement au but pour le nouveau contrat de Marco Verratti. Mais alors que l'Italien devrait prochainement apposer sa signature sur son nouveau bail, Campos a encore du pain sur la planche au PSG.

Même hors mercato, Luis Campos a de quoi s'occuper au PSG. En effet, le Portugais voit les dossiers s'accumuler sur son bureau, devant ainsi gérer les prolongations de nombreux cadres de Christophe Galtier. Et un dossier est en passe d'être bouclé, celui de Marco Verratti, actuellement lié jusqu'en 2024 avec le club de la capitale. Mais voilà que selon les informations de Gianluca Di Marzio, la prolongation de l'Italien serait imminente. Prochainement, Verratti devrait se retrouver lié jusqu'en 2026 avec le PSG.

PSG : Galtier en remet une couche sur la polémique du char à voile https://t.co/aqrEVf8dwB pic.twitter.com/jT50JiF4Qs — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

Marquinhos et Kimpembe bientôt prolongés

Toutefois, pour Luis Campos, le travail ne va pas s'arrêter là après cette prolongation de Marco Verratti. Il y a d'autres contrats à allonger. Comme le10sport.com vous l'avait révélé, outre l'Italien, les situations de Marquinhos et Presnel Kimpembe occupent également le club de la capitale. Le Brésilien et le Français sont sous contrat jusqu'en 2024, mais devraient rapidement prolonger. En effet, les derniers échos annonçaient que les nouveaux contrats de Marquinhos et Kimpembe étaient en très bonne voie.

Quid de Messi et Ramos ?

Luis Campos a aussi d'autres dossiers un peu plus urgents. Lionel Messi et Sergio Ramos sont eux dans la dernière année de leur contrat avec le PSG. Le risque serait donc de les voir partir librement à l'issue de cette saison. Un scénario que veut empêcher le conseiller sportif du club de la capitale. Le10sport.com avait ainsi pu vous révéler que Campos était en train de s'activer pour la prolongation de Messi et tout devrait s'accélérer au retour de l'Argentin de la Coupe du monde. Toujours selon nos informations, pour ce qui est de Sergio Ramos, le PSG est enclin à le prolonger. Reste maintenant à trouver un terrain, ce qui va occuper Luis Campos pour les semaines à venir...