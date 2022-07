Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouveau duel pour Luis Campos après Renato Sanches ?

Publié le 23 juillet à 10h45 par Quentin Guiton

Le PSG s’intéresserait à la pépite anglaise d’Aston Villa Carney Chukwuemeka pour renforcer encore un peu plus son milieu. Mais le jeune anglais (18 ans) serait très convoité. Parmi les prétendants, on trouve notamment l’AC Milan qui, après avoir peut-être perdu la bataille pour Renato Sanches, serait très chaud sur Chukwuemeka…

Dans ce mercato, le PSG travaille beaucoup sur son milieu de terrain, secteur de jeu qui lui a souvent fait défaut par le passé. Les Parisiens ont déjà recruté Vitinha et poussent fort pour Renato Sanches (Lille) qui se rapproche d'ailleurs du Parc des Princes comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais en parallèle, le club de la capitale aurait un œil sur l’une des révélations de l’Euro U19 Carney Chukwuemeka (18 ans).

Un joueur convoité

Mais le PSG doit faire face à une grosse concurrence sur le dossier. Les performances du jeune anglais auraient attiré la convoitise de Newcastle, Liverpool, Dortmund, du FC Barcelone et de l’AC Milan. Même si l’objectif initial était de le garder, Aston Villa serait finalement ouvert à une vente cet été et demanderait environ 23M€ pour son prodige.

Nouveau face à face PSG-Milan