Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après sa signature surprise au PSG, il annonce déjà la couleur

Publié le 6 juillet 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau

Alors que Keylor Navas devrait être transféré cet été, serait-ce le grand moment d’Alexandre Letellier de briller en tant que numéro 2 au PSG derrière Gianluigi Donnarumma ? Quoi qu’il en soit, Letellier s’est dit prêt à relever les challenges qui l’attendent au PSG et s’est enflammé pour sa prolongation de contrat le liant au club jusqu’en juin 2024.

Alphonse Areola a officiellement signé en faveur de West Ham après un prêt jugé concluant par les dirigeants des Hammers . Et il en a été de même pour Marcin Bulka qui est définitivement devenu un joueur de l’OGC Nice. Cependant, il se pourrait qu’il y ait encore du mouvement sur le marché pour les gardiens du PSG et notamment avec Keylor Navas. Le Costaricien, refusant de poursuivre au PSG en tant que simple doublure de Gianluigi Donnarumma, devrait plier bagage. Et alors que son aventure au PSG pouvait prendre fin cet été, Alexandre Letellier a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024.

Le «bonheur» d’Alexandre Letellier après sa prolongation

Invité à s’exprimer lors d’une interview pour PSG.TV , le troisième gardien du Paris Saint-Germain n’a absolument pas caché sa joie d’avoir apposé sa signature sur un nouveau contrat. « Du bonheur ! Je viens de prolonger mon contrat de deux saisons avec le club et je suis très content de continuer l'aventure à Paris. Je ressens de la fierté. C'est vrai que déjà c'est la deuxième fois que je prolonge, ce qui fera un contrat de 4 ans au total dans ce club. Et ce n’est un secret pour personne, on connait l'amour et l'attachement que j'ai pour Paris. C'est donc une énorme une fierté de prolonger ici ».

🗣️ « On connait l'amour que j'ai pour Paris »Alexandre Letellier, désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2024, s'est confié au micro de https://t.co/1DL7waZXZY sur son bonheur de poursuivre l'aventure avec son club de coeur. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2022

« Le rôle de n°3 est d’abord de se tenir toujours prêt, car on ne sait pas ce qu’il peut arriver »

Relancé par PSG.TV concernant une certaine forme de pression pour le portier du club de la capitale qui occupait seulement un rôle de troisième gardien la saison passée, Alexandre Letellier se dit prêt à travailler afin de rendre fier le club. « De la pression non, mais il faut tout faire pour être dans la continuité. Bien travailler et montrer le meilleur de moi-même, ce serait vraiment la meilleure façon de remercier le club de la confiance qu'il me donne » . Sans oublier forcément que son rôle ne le place pas sous le feu des projecteurs, mais qu’il est relativement important pour mettre les deux autres gardiens dans les meilleures dispositions. « Le rôle de n°3 est d’abord de se tenir toujours prêt, car on ne sait pas ce qu’il peut arriver. (…) C’est un rôle qui n'est pas simple, mais il faut le connaitre et se donner à fond pour que tout le monde soit dans des bonnes conditions. Et puis le but c'est surtout d'aider du mieux que possible les autres gardiens, les préparer du mieux que possible à la compétition ».

Les confidences de Letellier sur son amour pour le PSG