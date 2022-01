Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid veut encore faire mal au Qatar !

Publié le 18 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé est la priorité du Real Madrid, le club merengue continue à prospecter en Ligue 1 et pourrait bien compromettre plusieurs pistes du PSG.

Bien que le PSG ait pris l'habitude de se renforcer à l'étranger, Leonardo semble avoir décidé de se tourner vers le marché français. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com , le PSG s'était positionné sur Romain Faivre (Brest) et surveille Jonathan David (LOSC). Et ce n'est pas tout puisque selon les informations de L'Equipe , Leonardo souhaite récupérer Lucas Paqueta (OL). Les noms de Seko Fofana (RC Lens), Hugo Ekitike (Reims) ou encore Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) sont appréciés par le PSG.

Le Real Madrid veut piller la Ligue 1