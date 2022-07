Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après l’arrivée de Dybala, Mourinho prêt à relancer le transfert de Wijnaldum ?

Publié le 18 juillet 2022 à 23h45 par Axel Cornic

L’AS Roma semble intenable depuis quelques heures. Alors que Paulo Dybala a débarqué libre de tout contrat, José Mourinho chercherait toujours un renfort au milieu de terrain et il pourrait venir du Paris Saint-Germain. Il s’agit de Georginio Wijnaldum, qui en Italie semble également plaire à l’AC Milan.

La fin du mercato parisien sera étroitement liée à la Serie A. Sur les arrivées comme sur les éparts, énormément de pistes du PSG mènent vers le championnat italien et cela semble notamment être le cas pour Georginio Wijnaldum. Arrivé il y a tout juste un an, l’ancien de Liverpool serait déjà poussé vers la sortie et récemment plusieurs clubs italiens ont été évoqués pour l’accueillir.

Mourinho veut continuer son mercato...

C’est le cas de l’AS Roma, qui a accueilli ce lundi Paulo Dybala, dont le contrat avec la Juventus s’est terminé le 30 juin dernier. José Mourinho souhaiterait recruter des renforts au milieu de terrain et sa priorité serait Davide Frattesi de Sassuolo.

