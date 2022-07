Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe, Koundé... Un gros coup sur le mercato se précise

Publié le 18 juillet 2022 à 18h45 par Hugo Ferreira

Désireux de se renforcer en défense, alors que Presnel Kimpembe ou encore Abdou Diallo pourraient partir, le Paris Saint-Germain s’intéresserait à Jules Koundé. Après trois saisons au FC Séville, l’international français aurait tapé dans l’œil du PSG, qui aimerait l’attirer en cas d'échec avec Milan Skriniar. Cependant, Chelsea compte bien dépasser Paris dans ce dossier, et voudrait faire coup doubler en attirant Kimpembe.

Les incertitudes demeurent pour le secteur défensif du Paris Saint-Germain. L'avenir de Presnel Kimpembe et Abdou Diallo n'est pour le moment pas réglé, alors que les deux sont annoncés sur le départ. Dans l’autre sens, le dossier Milan Skriniar semble désormais être au point mort, car le PSG n’offre pas la somme demandée par l’Inter. En cas d’échec dans cette opération, le club de la capitale a une solution de secours, puisque Jules Koundé est également ciblé, cependant, il y a une concurrence de taille.

Chelsea a réactivé la piste Koundé

Alors que Jules Koundé a été annoncé très proche du FC Barcelone ces derniers jours, les Blaugrana ne sont pas seuls sur ce dossier, puisque le Paris Saint-Germain ainsi que Chelsea ont activé cette piste. Les Blues faisaient du défenseur l’une de leurs priorités avant le rachat, mais s’étaient rabattus sur Nathan Aké par la suite. Toutefois, le Néerlandais devrait rester à Manchester City, et le club londonien aurait repris contact avec Koundé la semaine dernière, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. Les Anglais attendent cependant plus qu’une seule recrue pour leur secteur défensif, et ciblent toujours Presnel Kimpembe.

Kimpembe est toujours convoité