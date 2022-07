Foot - Mercato - PSG

Mercato : OM, PSG... Cette pépite française lâche une réponse pour son avenir

Publié le 18 juillet 2022 à 21h15 par Bernard Colas

À 22 ans, Evan Ndicka sort d’une grosse saison avec l’Eintracht Francfort au cours de laquelle il a été élu meilleur défenseur de Bundesliga. Annoncé sur les tablettes du PSG ou encore de l’OM ces derniers mois, le Français s’est prononcé sur les rumeurs dont il faisait l’objet, alors que son contrat court jusqu’en 2023.

Élu meilleur défenseur de Bundesliga et vainqueur de la Ligue Europa, Evan Ndicka sort d’une grosse saison sur le plan personnel et collectif avec l’Eintracht Francfort, ce qui suscite forcément des convoitises sur le marché des transferts. Annoncé dans le viseur d’Antero Henrique dès l’arrivée du Portugais au PSG en 2017, le défenseur français de 22 ans a de nouveau été cité sur les tablettes parisiennes ces derniers mois, et l’OM aurait également eu des vues sur lui pour remplacer William Saliba. Depuis, d’autres clubs ont coché le nom de Ndicka, une belle cote sur laquelle s’est prononcé le principal intéressé.

« PSG, OM, Monaco… J’entends les rumeurs »

Interrogé par Onze Mondial sur l’intérêt du PSG ou encore de l’OM à son égard, Evan Ndicka ne semble pas perturbé par cela. « Je ne regarde pas trop ce qui se dit, je ne suis pas sur les réseaux, après oui, j’entends les rumeurs, mes amis me rapportent les infos mercato qui circulent sur internet. Si j’entends tout ça, ça veut dire que j’ai bien bossé durant la saison. C’est normal de voir des retombées. Je suis concentré sur la réalité, et la réalité, c’est que je suis un joueur de Francfort », explique le défenseur, sous contrat jusqu’en juin 2023.

« J’ai plein de rêves »