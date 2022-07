Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur les coulisses de l'arrivée de Messi

Publié le 18 juillet 2022 à 20h30 par Bernard Colas

L’été dernier, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone après l’échec des négociations pour sa prolongation, provoqué par les problèmes financiers rencontrés par le club culé. Une aubaine pour le PSG qui n’a pas mis longtemps à se positionner sur la Pulga. En revanche, beaucoup ont eu du mal à croire cette nouvelle en Catalogne, dont Sergio Agüero, ami du septuple Ballon d’Or.

Le dernier mercato estival a incontestablement été marqué par le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Légende vivante du club culé, l’Argentin a quitté la Catalogne à l’issue de son contrat en raison des problèmes financiers rencontrés par l’écurie, incapable de conserver son attaquant. L’annonce de son départ par le Barça le 5 août 2021 a fait l’effet d’une bombe sur la planète football, et beaucoup ont cru à un coup de bluff des Blaugrana , voire à un piratage comme l’explique Sergio Agüero. Sur Twitch , l’ancien attaquant est revenu avec le journaliste José Álvarez sur le moment où il a appris l’échec des négociations pour la prolongation de Lionel Messi.

« J’ai pensé que les réseaux sociaux de Barcelone avaient été piratés »

« Quand toute l’histoire avec Leo est arrivée, j’ai pensé que les réseaux sociaux de Barcelone avaient été piratés. Je me suis dit que c’était une blague », a-t-il expliqué, précisant qu’il était avec Ibai, l’un de ses amis et animateur Twitch , lorsque l’annonce du départ de Messi est tombée. « J’étais avec Ibai en train de boire un maté et tout d’un coup… il a regardé le téléphone et me dit : "Te fous pas de moi, c'est vrai ?" Il m’a montré le téléphone avec la déclaration du Barça ».

Agüero n’a pas voulu croire au départ de Messi

Alors qu’il avait choisi de rejoindre le FC Barcelone après la fin de son contrat avec Manchester City pour évoluer avec Lionel Messi, Sergio Agüero a d’abord cru en une stratégie du club culé pour conserver sa star. « C'est un mensonge », a réagi l’Argentin, alors qu’il était avec la Pulga quelques heures auparavant. « J’ai dit : ‘Ibai, c’est impossible’. Et c’est là que je lui ai dit tout de suite qu’il était évident que le site avait été piraté et qu’il s’agissait probablement d’un baratin du Barça qui allait dire plus tard qu’il restait ».

« Les heures ont passé et j'ai vu que la déclaration était toujours là »