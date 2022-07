Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Beckham en rajoute une couche Lionel Messi

Publié le 18 juillet 2022 à 12h30 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Lionel Messi est un joueur du PSG. Sous contrat jusqu’en 2023, l’Argentin voit son avenir faire l’objet de nombreuses rumeurs. Alors qu’il a été question de l’envie des Parisiens de le prolonger jusqu’en 2024, un départ revient aussi quelque fois sur la table. Pour aller où ? Le prochain club de Messi pourrait être l’Inter Miami, la franchise de David Beckham. D’ailleurs, du côté de la Floride, on a fait de nouvelles déclarations à propos d’une arrivée de La Pulga.

L’avenir de Lionel Messi est au centre des rumeurs. L’Argentin est actuellement sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, qui souhaite toutefois le conserver plus longtemps que prévu. En effet, selon les derniers échos de la presse espagnole, le club de la capitale souhaiterait prolonger Messi jusqu’en 2024. De son côté, l’ancien du FC Barcelone ne serait toutefois pas pressé et remettrait sa décision à dans quelques mois. Partira ? Ne partira pas ? En cas de départ, c’est du côté de l’Inter Miami qu’il pourrait rebondir. Cela n’est pas un secret, la franchise de David Beckham rêve d’attirer Lionel Messi et ne s’en cache pas. Xavier Asensi, directeur général des opérations commerciales de la franchise floridienne, a d’ailleurs multiplié les sorties sur Messi ces dernières heures en marge du passage du FC Barcelone dans les installations de l’Inter Miami pour sa tournée estivale.

Un avenir à l’Inter Miami pour Messi ?

Ainsi, dans des propos accordés à EFE , Xavier Asensi avait tout d’abord assuré concernant Lionel Messi : « L'objectif des propriétaires est que, lorsque l'on parle de football aux États-Unis, ce qui vient à l'esprit est l'Inter Miami. (…) La possibilité que Leo Messi vienne à Miami aide beaucoup. En outre, d'autres acteurs très importants du secteur du football considèrent également Miami comme un lieu où venir jouer. Précisément à cause de tout ce qui précède. Il y a un mois, nous avons organisé un match entre des amis de Ronaldinho et des amis de Roberto Carlos. Dans notre stade, nous avions Dybala, Pogba, Falcao, Arturo Vidal, Militao et Vinícius Jr. Et ils sont venus parce qu'ils étaient déjà ici en vacances ».

Mercato - PSG : L’Inter Miami sort du silence pour une arrivée de Messi https://t.co/LOXXt2mHYB pic.twitter.com/cAEyPaMA8L — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

« Ce que nous cherchons, c’est être la référence du football aux Etats-Unis »

Et à l’occasion d’un entretien accordé à Mundo Deportivo , Xavier Asensi en a rajouté une couche concernant Lionel Messi et l’Inter Miami. « Est-ce un objectif d’avoir Lionel Messi à l’Inter Miami ? Oui, avec quelques nuances. Leo Messi ne être comparé à aucun autre joueur. Cela dit, ce que nous cherchons, c’est être la référence du football aux Etats-Unis et pour cela, l’important ce sont les joueurs et le spectacle que vous donnez. Et pour le donner, il faut les meilleurs, les avoir est un véritable objectif de notre club. Et quand à Lionel Messi, il y a lui et après, il y a les autres », a-t-il tout d’abord expliqué.

« Cela dépend de lui »