Mercato - PSG : Le Barça à l'origine d'un coup de tonnerre pour Lionel Messi ?

Publié le 17 juillet 2022 à 21h00 par Axel Cornic

Dans moins d’un an se terminera le contrat qui lie Lionel Messi au Paris Saint-Germain et au Qatar on a déjà bougé pour éviter un départ. En effet, plusieurs sources ont récemment annoncé qu’une prolongation d’un an aurait été proposée à la star argentine, qui souhaiterait toutefois patienter au moins jusqu’à la fin de l’année. Suffisant pour alerter le FC Barcelone ?

La première saison de l'homme aux sept Ballons d’Or au PSG n’a pas vraiment été convaincante. Tout le monde va donc scruter de près les prochaines prestations de Lionel Messi, qui va devoir montrer son statut de légende dans un environnement qui ne semblait pas familier jusque-là. Mais un autre dossier délicat approche déjà...

Le PSG souhaite le prolonger d'un an

Dans seulement quelques mois, Lionel Messi pourra en effet discuter avec d’autres clubs et donc filer entre les doigts du Paris Saint-Germain ! C’est pour cela que selon MARCA , une prolongation d’un an aurait été formulée par le club de la capitale, qui a récemment réussi le grand exploit de retenir Kylian Mbappé.

