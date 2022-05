Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antonio Conte, le nouveau favori du Qatar ?

Publié le 8 mai 2022 à 19h30 par Axel Cornic

Actuellement à Tottenham, Antonio Conte pourrait bien devenir la nouvelle piste chaude du PSG pour remplacer un Mauricio Pochettino dont le départ semble désormais être devenu inévitable.

Dès l’automne dernier, nous vous avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com le départ de Mauricio Pochettino. Les dirigeants du Paris Saint-Germain ne sont pas convaincus par l’ancien défenseur du club, qui a pourtant réussit l’exploit de mener Tottenham jusqu’en finale de la Ligue des Champions par le passé. La gestion du poste de gardien, mais surtout le style de jeu développé depuis son arrivée à l’hiver 2021 semblent être des tâches indélébiles dans le bilan de Pochettino, qui devrait donc quitter son poste à un an de la fin de son contrat. Pour le remplacer, les propriétaires du PSG ont un rêve et selon nos informations il se nomme Zinedine Zidane. Libre de tout contrat, l’ancien du Real Madrid a montré avoir une certaine réussite en Ligue des Champions et est très apprécié du côté de Doha, où l’on pense que son arrivée pourrait également faire bouger les choses autour de Kylian Mbappé. Les dernières indiscrétions sur le sujet parlent toutefois d’un Zidane pas vraiment convaincu par le PSG et surtout concentré sur le poste de sélectionneur de l’équipe de France, qui pourrait se libérer en décembre prochain.

Aucun contact avec le PSG pour le moment

C’est donc une toute nouvelle piste qui a pris de l’ampleur ces dernières semaines avec Antonio Conte, même si nous avons pu vous assurer qu’il n’y a eu aucun contact pour le moment. Sa réputation d’entraineur à poigne serait une excellente nouvelle pour un Paris Saint-Germain qui semble souvent galérer à gérer tous les égos de son vestiaire, mais à la différence d’un Mauricio Pochettino ou d’un Zinedine Zidane il a une certaine inexpérience en Ligue des Champions. I n’a en effet jamais remporté la compétition en tant qu’entraineur et a enchainé les échecs, que ce soit avec la Juventus, Chelsea ou encore l’Inter.

Conte met une énorme pression sur Tottenham