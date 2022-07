Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique peut faire une croix sur ce transfert à 30M€

Publié le 10 juillet 2022 à 18h00 par Axel Cornic

Rappelé par les propriétaires du Paris Saint-Germain, Antero Henrique va surtout s’occuper des ventes lors de ce mercato estival. Une tâche extrêmement compliquée puisque la liste des indésirables est longue et les départs sont tout sauf simples, comme cela semble être le cas avec Abdou Diallo.

Dès son arrivée, Luis Campos s’est tout de suite mis au travail. Le nouvel architecte du Paris Saint-Germain a déjà bouclé une arrivée avec Vitinha et semble proche de rafler la mise avec Milan Skriniar ainsi qu’avec Gianluca Scamacca. Mais le véritable mercato estival du PSG se déroule en coulisses. Le grand projet du club est en effet de se séparer des joueurs en trop, comme l’a clairement fait savoir le président Nasser Al-Khelaïfi, avant que Christophe Galtier ne confirme cet objectif. « Je suis un entraineur très exigeant, qui aime voir les joueurs travailler et voir les joueurs heureux. Il n'y a pas de grande performance sans des joueurs heureux. Je vais faire en sorte qu'ils se sentent heureux » a déclaré le nouveau coach du PSG, lors de sa présentation. « Je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir dans le vestiaire des joueurs qui ne jouent pas, qui sont malheureux. On va faire en sorte de trouver le bon effectif et la bonne taille d'effectif ». Cela pourrait commencer par la défense...

Le PSG a essayé de proposer Diallo à l’Inter

Deux noms reviennent régulièrement depuis quelques semaines, avec Thilo Kehrer et Abdou Diallo. Deux joueurs avec des situations différentes, puisque si le premier ne semble pas pressé de quitter le PSG, le second semble plus qu’ouvert à cette idée, avec la volonté de bénéficier d’un plus grand temps de jeu. Ainsi, Il Corriere dello Sport a récemment révélé que Diallo aurait été proposé à l’Inter, avec la volonté de la part du Paris Saint-Germain de baisser le prix de Milan Skriniar. Pari raté, puisque les Nerazzurri ne semblent absolument pas intéressés par l’international sénégalais.

Pas vraiment une priorité pour Milan

Ainsi, le PSG semble essayer avec l’autre club de Milan. La presse italienne parle depuis cet hiver déjà d’un intérêt concret de l’AC Milan pour Abdou Diallo. Après la grave blessure de Simon Kjær, les dirigeants milanais auraient commencé à tisser leur toile atour du joueur du PSG, dont le profil polyvalent a toujours beaucoup plu. La situation semble toutefois avoir changé, puisque Calciomercato.com nous explique ce dimanche que les Milanais auraient pour le moment mis de côté la piste Diallo. Leur priorité serait en effet de boucler un renfort offensif avec Hakim Ziyech ou Charles De Ketelaere.

