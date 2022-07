Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités du vestiaire de Nice sur le transfert de Galtier

Publié le 10 juillet 2022 à 11h00 par Quentin Guiton

Pour le poste d’entraineur afin de remplacer Mauricio Pochettino, le PSG a opté pour Christophe Galtier. Mais il va aussi laisser un grand vide du côté de l’OGC Nice, avec qui il sort d’une très belle saison. Un de ses anciens protégés Andy Delort a d’ailleurs réagi pour la première fois à son départ.

Mauricio Pochettino remercié, c’est Christophe Galtier qui a été nommé et qui aura la lourde tâche d’entrainer le PSG la saison prochaine. Si ce choix en a surpris plus d’un, le Français de 55 ans sort d’une grande saison à la tête de l’OGC Nice. En un an, Galtier a réussi à emmener les Aiglons jusqu’à 5e place de la Ligue 1, à seulement trois points d’une qualification en Ligue des champions. Et personne n’oublie son magnifique parcours en Coupe de France, malgré la défaite en finale face au FC Nantes. Une saison qui a fini par attirer l’œil du PSG. Et Galtier n’a pas pu résister aux avances du champion de France. Avec cette nomination, le Français passe un nouveau cap dans sa carrière. Malheureusement, ce départ ne fait pas que des heureux.

En effet, même s’il a trouvé son successeur en la personne de Lucien Favre, l’OGC Nice perd là un entraineur qui l’a amené très loin cette saison. D’ailleurs, un de ses anciens joueurs, Andy Delort, est revenu pour la première fois pour Nice Matin sur la décision de Galtier de quitter l’OGC Nice après seulement une saison. Et l’international algérien comprend le choix de son ancien coach et ne garde que de bons souvenirs : « J'ai bien profité avec lui, je me suis régalé. Ça faisait longtemps que j’espérais l’avoir comme coach. Entraîner de grands joueurs dans un si grand club, je comprends que c’est une opportunité qui ne se refuse pas. Je suis très heureux pour lui » .

Mais Delort avoue aussi avoir douté quand il a compris que Galtier quittait l’OGC Nice. Il faut dire qu’avec lui il a énormément progressé. L’attaquant de 30 ans sort en effet d’une saison à 18 buts qui l’a propulsé au cinquième rang des meilleurs buteurs du championnat l’an passé : « J'ai beaucoup appris à ses côtés. Ce n’est pas un hasard si c’est la saison où je finis le plus haut en L1, avec l’Europe au bout et pas mal de buts marqués. […] Après la saison que j'avais réalisée, c'était dommage de le voir partir » .

