Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti, Blanc, Tuchel… Leonardo justifie les changements d’entraîneur !

Publié le 3 mars 2022 à 16h10 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a connu pas moins de six entraîneurs depuis le rachat du club en 2011, Leonardo s’explique sur ces changements réguliers et s’appuie sur l’exemple des autres écuries pour justifier cette politique.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, six entraîneurs se sont succédés sur le banc du club de la capitale : Antoine Kombouaré, qui n’aura tenu que six mois, avant d’être remplacé par Carlo Ancelotti. Sont ensuite venus Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et donc Mauricio Pochettino, qui semble lui aussi bien parti pour céder sa place en fin de saison. Et malgré les critiques sur ses changements d’entraîneur jugés parfois trop brutaux, Leonardo défend la position du PSG dans les colonnes de L’Equipe .

« C’est tellement intense, tellement d’exigence… »