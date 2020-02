Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi sous pression pour l’avenir de Neymar et Mbappé ?

Publié le 13 février 2020 à 11h15 par T.M.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé sont annoncés sur le départ, du côté du PSG, cela pourrait avoir certaines répercussions financières. Explications.

En 2017, le PSG a frappé très fort sur le marché des transferts. Pour s’installer à la table des plus grands clubs européens, les Parisiens ont lâché plus de 400M€ pour faire revenir Neymar et Kylian Mbappé. Sur le terrain, les deux stars font énormément de dégâts. Un énorme atout donc pour le PSG, mais cette association pourrait rapidement prendre fin. En effet, les rumeurs sont nombreuses concernant Neymar et Kylian Mbappé, annoncés respectivement au FC Barcelone et au Real Madrid.

Un impact sur le contrat avec Nike ?