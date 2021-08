Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi sort le grand jeu pour Mbappé !

Publié le 2 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’il refuserait pertinemment de prolonger son contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait finir en tribunes comme Adrien Rabiot avant lui selon la presse ibérique.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait révélé en juin dernier que Kylian Mbappé ne sera jamais vendu. Cependant, le contrat de l’attaquant parisien arrive à expiration le 30 juin 2022 et pourrait ne pas être prolongé, en témoigne la situation actuelle entre le clan Mbappé et les dirigeants du PSG qui ne discuteraient plus de ladite prolongation. Pour parvenir à ses fins, le président Al-Khelaïfi pourrait recourir au même moyen de pression qu’avec Adrien Rabiot en 2019.

Mbappé en tribunes comme Rabiot avant lui ?